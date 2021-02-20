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Военный самолет разбился в штате Алабама, погибли два человека 

Мир24 и ещё 3 20 февраля 2021
В Нигерии упал самолет
Фото: ТК «Звезда»
Военный самолет упал возле аэропорта Монтгомери в штате Алабама. В результате происшествия погибли два человека, сообщает телеканал Fox News.
Руководитель агентства по чрезвычайным ситуациям штата Кристина Торнтон рассказала, что крушение потерпел двухместный самолет T-38. В настоящее время на место ЧП прибыли представители ВВС США, полиция и пожарные.
Известно, что в районе крушения находятся жилые дома, однако лайнер не врезался в какие-либо конструкции.
Напомним, в начале недели в районе американских Виргинских островов потерпел крушение вертолет. В результате происшествия погибли четыре человека.
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Армия , Fox News , Нигерия , США
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