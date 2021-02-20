В Нигерии упал самолет

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Военный самолет упал возле аэропорта Монтгомери в штате Алабама. В результате происшествия погибли два человека, сообщает телеканал Fox News.

Руководитель агентства по чрезвычайным ситуациям штата Кристина Торнтон рассказала, что крушение потерпел двухместный самолет T-38. В настоящее время на место ЧП прибыли представители ВВС США, полиция и пожарные.

Известно, что в районе крушения находятся жилые дома, однако лайнер не врезался в какие-либо конструкции.