В Нигерии упал самолет

Военный самолет упал возле аэропорта Монтгомери в штате Алабама. В результате происшествия погибли два человека, сообщает телеканал Fox News.
Руководитель агентства по чрезвычайным ситуациям штата Кристина Торнтон рассказала, что крушение потерпел двухместный самолет T-38. В настоящее время на место ЧП прибыли представители ВВС США, полиция и пожарные.
Известно, что в районе крушения находятся жилые дома, однако лайнер не врезался в какие-либо конструкции.
Напомним, в начале недели в районе американских Виргинских островов потерпел крушение вертолет. В результате происшествия погибли четыре человека.