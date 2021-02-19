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Москва предложила Вашингтону включить гиперзвуковые вооружения в СНВ-3 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Москва предложила США включить гиперзвуковые вооружения в СНВ-3
Фото: РИА Новости
Российская сторона предложила американской встроить гиперзвуковое вооружение в продленный договор СНВ-3 и посмотреть, как будет проходить процесс верификации, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«У американцев и у нас появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под СНВ-3. Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие Договора — по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах», — сказал Лавров в интервью РБК, опубликованном на сайте МИД.

Он пояснил, что речь идет в том числе про гиперзвуковое вооружение, которое частично подпадает под действие соглашения, если речь идет о баллистических ракетах.

«Что-то уже покрывается ДСНВ, сейчас надо «встроить» эти виды вооружений в Договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает», — сказал министр.

В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
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Армия , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Деловая газета "Взгляд" , РБК , Москва , США
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