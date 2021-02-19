Москва предложила США включить гиперзвуковые вооружения в СНВ-3

«У американцев и у нас появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под СНВ-3. Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие Договора — по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах», — сказал Лавров в интервью РБК, опубликованном на сайте МИД.