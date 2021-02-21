Ростех впервые показал улучшенный «Панцирь-С1M» 

На крупнейшей на Ближнем Востоке выставке вооружений IDEX-2021 корпорация «Ростех» впервые представила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М». Он был доработан предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» после боевого опыта в Сирии

«Панцирь-С1М» — это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии. Ряд иностранных заказчиков уже проявили интерес к ЗРПК. Ожидается, что заинтересованность в нём по итогам выставки станет ещё выше, — говорится в сообщении Ростеха.

После модернизации ЗРПК получил новый радар, который обеспечивает повышенную дальность обнаружения аэродинамических целей — до 75 км. Дальность поражения увеличена до 40 км. Такие комплексы стоят на охране российской авиабазы Хмеймим в Сирии и уже неоднократно успешно отбивали налёты самодельных беспилотников боевиков, которые из-за малых размеров и низкой скорости являются сложными для поражения целями.