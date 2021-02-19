Более 52 тысяч беженцев вернулись в Карабах 

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев на территорию Нагорного Карабаха. Всего на сегодняшний день на родину вернулся 52 681 человек, сообщил на брифинге представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

«С 16 февраля обеспечено безопасное прохождение шести автомобильных колонн ВС Азербайджана. Четырех через Лачинский коридор в северном направлении и обратно, а также двух колонн по маршруту Каджар — Красный Базар — Шуша и в обратном направлении», — сказал он.

Группами центра гуманитарного реагирования, во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста , с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон, продолжается поиск и передача тел погибших военнослужащих.

Российскими инженерно-саперными группами ведется разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1 398 зданий, около 450 километров дорог, очищено более 1 446 гектаров территории, обнаружено 24 793 взрывоопасных предмета.

«Мы находимся у российского военного госпиталя в районе города Степанакерт, где врачебно-сестринскими бригадами медицинских отрядов особого назначения продолжается вакцинация личного состава миротворческого контингента вторым компонентом российской вакцины "Спутник V"», — добавил Перепелкин.

На сегодня провакцинировано более 1900 военнослужащих. Вакцинацию миротворцев планируется завершить до 28 февраля этого года.