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Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач 

Министерство обороны Российской Федерации 2 часа назад
Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач.
В рамках данного выхода в море экипаж корабля проведет ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть.
Сегодня расчёт артиллерийской установки А-192 выполнит артиллерийские стрельбы по береговым мишенным позициям.
На отдельных этапах выхода в море экипаж фрегата отработает взаимодействие с экипажем спасательного буксира «Алтай» в рамках выполнения задач спасательной подготовки.
До возвращения в базу экипажу фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» также предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.
Накануне экипаж фрегата завершил выполнение комплекса подготовительных мероприятий боевой подготовки в базе.
Справочно:
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Является постоянным участником Главного военно-морского парада в Кронштадте.
В конце прошлого года фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» участвовал в испытаниях гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон», в рамках которых выполнил несколько успешных ракетных стрельб.
Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.
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