Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море

Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач.

В рамках данного выхода в море экипаж корабля проведет ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть.

Сегодня расчёт артиллерийской установки А-192 выполнит артиллерийские стрельбы по береговым мишенным позициям.

На отдельных этапах выхода в море экипаж фрегата отработает взаимодействие с экипажем спасательного буксира «Алтай» в рамках выполнения задач спасательной подготовки.

До возвращения в базу экипажу фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» также предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Накануне экипаж фрегата завершил выполнение комплекса подготовительных мероприятий боевой подготовки в базе.

Справочно:

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Является постоянным участником Главного военно-морского парада в Кронштадте.

В конце прошлого года фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» участвовал в испытаниях гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон», в рамках которых выполнил несколько успешных ракетных стрельб.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.