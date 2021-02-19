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Отразить атаку: корабли ТОФ выполнили артиллерийские стрельбы в Японском море 

ТК «Звезда» и ещё 2 3 часа назад
Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море
Фото: ТК «Звезда»
Корабли Тихоокеанского флота выполнили артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщает Министерство обороны РФ. Накануне в заливе Петра Великого отстрелялся по воздушной цели большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».

«В полигоне боевой подготовки экипаж БПК во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, в ходе которого выполнил стрельбу по сбрасываемой парашютной мишени из 100-мм корабельных артиллерийских установок АК-100. Также корабль отработал постановку радиоэлектронных помех», — говорится в сообщении.

В свою очередь ракетный катер ТОФ «Р-14» тоже выполнил артиллерийские стрельбы. В частности, стрельба велась по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Также катер отстрелялся по воздушным мишеням.
Кроме того, к отработке задачи К-2 приступил экипаж ракетного катера «Р-18».
Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц» был заложен на судостроительном заводе имени А. А. Жданова в Ленинграде 19 апреля 1980 года, спущен на воду 26 марта 1983 года, вошел в состав флота в феврале 1986 года.
На вооружении корабля две четырехконтейнерные установки ракето-торпед «Раструб», пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Кинжал» (64 ракеты), две 100 мм артиллерийские установки АК-100, четыре шестиствольных 30 мм пулемета АК-630, реактивные бомбометные установки РБУ-6000. На борту располагаются два вертолета Ка-27.
Ил-38 — советский противолодочный самолет средней дальности. Разрабатывался в ОКБ-240 Ильюшина на основе пассажирского Ил-18В. Предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.
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