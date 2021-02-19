Видео разминирования местности в Карабахе 

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Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе продолжают производить разминирование местности.

Саперы роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента провели очистку местности от взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Красный Базар Мартунинского района.

Военнослужащие обезвредили около 400 взрывоопасных предметов, среди которых 122-мм осколочно-фугасные артиллерийские снаряды и кумулятивные танковые боеприпасы.

Обнаруженные взрывоопасные предметы вывезены и уничтожены на специально оборудованном полигоне Баллыджа.

Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожались на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.