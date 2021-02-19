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Видео занятий по боевой подготовке в сильный мороз 

Вадим Дроздов 13 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео проведения занятий по боевой подготовке в условиях сильных морозов среди военнослужащих Центрального военного округа.
"Кадры занятий по боевой подготовке с военнослужащими Центрального военного округа в условиях сильных морозов в регионах Поволжья. Часть занятий проходит на компьютеризированных учебно-тренировочных комплексах с виртуальной реальностью. Также на время морозов часть занятий проходят в спортивных залах, специальных учебных классах с механическими тренажерами. На полигонах и в парках боевых машин развернуты пункты обогрева личного состава", — говорится в комментарии к этому видео.
Армия , Видео , Министерство обороны
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