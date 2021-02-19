Видео занятий по боевой подготовке в сильный мороз 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео проведения занятий по боевой подготовке в условиях сильных морозов среди военнослужащих Центрального военного округа.

"Кадры занятий по боевой подготовке с военнослужащими Центрального военного округа в условиях сильных морозов в регионах Поволжья. Часть занятий проходит на компьютеризированных учебно-тренировочных комплексах с виртуальной реальностью. Также на время морозов часть занятий проходят в спортивных залах, специальных учебных классах с механическими тренажерами. На полигонах и в парках боевых машин развернуты пункты обогрева личного состава", — говорится в комментарии к этому видео.