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Путин одним указом присвоил 62 генеральских и адмиральских звания 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Путин одним указом присвоил 62 генеральских и адмиральских звания
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 62 генеральских и адмиральских званий. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в четверг, 18 февраля.
Согласно документу, воинские звания присвоены военнослужащим Вооруженных сил России, МЧС и войск национальной гвардии.
Специальных званий удостоены сотрудники органов внутренних дел России, войск национальной гвардии, федеральной противопожарной службы, ФССП и таможенных органов.
Отдельным пунктом российский лидер присвоил высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Дмитрию Иванову.
В декабре 2020-го Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву воинское звание генерала армии.
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Армия , Дмитрий Иванов , Владимир Путин , Евгений Зиничев , МЧС , СКР , МВД
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