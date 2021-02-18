В российской армии появятся новые пайки

Специальные армейские пайки для военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ), подразделений специального назначения и морской пехоты будут поставляться в войска в 2021 году. Об этом сообщил начальник управления (продовольственного) департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман в интервью газете "Независимое военное обозрение"

"В нынешнем году мы сделали и будем поставлять в войска рацион под требования ВДВ, подразделений специального назначения и морской пехоты. Его особенность в компактности и наполнении", — сказал он.

Нихельман уточнил, что индивидуальный паек спецназовца стал в два раза компактней, а по питательности — значительно лучше.

"В свое время в Чечне при обследовании схронов боевиков мы находили много шоколада. "Сникерсы" буквально лежали коробками. Почему? Такой батончик легко съесть, а эффект от его употребления дает силы. В новых "спецрационах" это учтено. У нас большое количество продуктов, содержащих углеводы. Это обеспечивает быстрое насыщение и восстановление энергии, что в условиях интенсивных боевых действий очень важно", — пояснил он

Начальник управления отметил, что также Минобороны разрабатывает специальные рационы для военнослужащих, находящихся в климатических условиях Сирии.

"Работа по таким индивидуальным рационам идет с институтами питания и медицины. Основная проблема — обезвоживание организма и авитаминоз. Нам необходим был рацион, насыщенный витаминами. Это фактически изотонический спортивный напиток — изотоник. В нем вода и минеральные соли. Это позволяет компенсировать высокое потоотделение и потерю влаги нашими военнослужащими. Главная задача — сохранить влагу и не допустить ее выход из организма", — сказал он.

Нихельман подчеркнул, что в отличие от пайков, создаваемых странами НАТО , срок годности которых составляет до пяти лет, российские рационы хранятся два года в силу отсутствия химикатов.