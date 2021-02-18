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В России создали специальные армейские пайки для спецподразделений 

ТАСС 23 минуты назад
В российской армии появятся новые пайки
Фото: ТАСС
Специальные армейские пайки для военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ), подразделений специального назначения и морской пехоты будут поставляться в войска в 2021 году. Об этом сообщил начальник управления (продовольственного) департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман в интервью газете "Независимое военное обозрение".

"В нынешнем году мы сделали и будем поставлять в войска рацион под требования ВДВ, подразделений специального назначения и морской пехоты. Его особенность в компактности и наполнении", — сказал он.

Нихельман уточнил, что индивидуальный паек спецназовца стал в два раза компактней, а по питательности — значительно лучше.
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"В свое время в Чечне при обследовании схронов боевиков мы находили много шоколада. "Сникерсы" буквально лежали коробками. Почему? Такой батончик легко съесть, а эффект от его употребления дает силы. В новых "спецрационах" это учтено. У нас большое количество продуктов, содержащих углеводы. Это обеспечивает быстрое насыщение и восстановление энергии, что в условиях интенсивных боевых действий очень важно", — пояснил он

Начальник управления отметил, что также Минобороны разрабатывает специальные рационы для военнослужащих, находящихся в климатических условиях Сирии.

"Работа по таким индивидуальным рационам идет с институтами питания и медицины. Основная проблема — обезвоживание организма и авитаминоз. Нам необходим был рацион, насыщенный витаминами. Это фактически изотонический спортивный напиток — изотоник. В нем вода и минеральные соли. Это позволяет компенсировать высокое потоотделение и потерю влаги нашими военнослужащими. Главная задача — сохранить влагу и не допустить ее выход из организма", — сказал он.

Нихельман подчеркнул, что в отличие от пайков, создаваемых странами НАТО, срок годности которых составляет до пяти лет, российские рационы хранятся два года в силу отсутствия химикатов.

"Отличие наших пайков еще и в том, что те же натовские могут храниться до пяти лет. Представляете, что такое хранить продукты пять лет. Это сколько там консервантов находится? Не секрет что они вызывают различные негативные последствия для здоровья. Мы не сторонники такого подхода, не делаем продукты с большим добавлением химии. Наш паек хранится максимум два года. При этом он постоянно расходуется по мере проведения мероприятий боевой подготовки воинскими подразделениями, так что на складах всегда свежий запас", — подчеркнул он.

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Армия , Министерство обороны , НАТО , Сирия
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