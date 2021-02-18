В российской армии появятся новые пайки

"В нынешнем году мы сделали и будем поставлять в войска рацион под требования ВДВ, подразделений специального назначения и морской пехоты. Его особенность в компактности и наполнении", — сказал он.
"В свое время в Чечне при обследовании схронов боевиков мы находили много шоколада. "Сникерсы" буквально лежали коробками. Почему? Такой батончик легко съесть, а эффект от его употребления дает силы. В новых "спецрационах" это учтено. У нас большое количество продуктов, содержащих углеводы. Это обеспечивает быстрое насыщение и восстановление энергии, что в условиях интенсивных боевых действий очень важно", — пояснил он
"Работа по таким индивидуальным рационам идет с институтами питания и медицины. Основная проблема — обезвоживание организма и авитаминоз. Нам необходим был рацион, насыщенный витаминами. Это фактически изотонический спортивный напиток — изотоник. В нем вода и минеральные соли. Это позволяет компенсировать высокое потоотделение и потерю влаги нашими военнослужащими. Главная задача — сохранить влагу и не допустить ее выход из организма", — сказал он.
"Отличие наших пайков еще и в том, что те же натовские могут храниться до пяти лет. Представляете, что такое хранить продукты пять лет. Это сколько там консервантов находится? Не секрет что они вызывают различные негативные последствия для здоровья. Мы не сторонники такого подхода, не делаем продукты с большим добавлением химии. Наш паек хранится максимум два года. При этом он постоянно расходуется по мере проведения мероприятий боевой подготовки воинскими подразделениями, так что на складах всегда свежий запас", — подчеркнул он.