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НАТО решило увеличить контингент в Ираке 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
НАТО решило увеличить контингент в Ираке
Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс принял решение расширить миссию в Ираке. Контингент НАТО планируется увеличить с 500 до 4 тыс. человек.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Также Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО пока не приняли решение о выводе войск из Афганистана к 1 мая.
По его словам, консультации продолжатся в ближайшие недели.
В ноябре в Пентагоне заявляли, что к 15 января 2021 года США сократят численность своих войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс.
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Армия , В мире , Йенс Столтенберг , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Афганистан , Бельгия , Брюссель , Ирак , США
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