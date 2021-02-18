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СБУ заподозрила российского генерала в организации Иловайского котла 

Lenta.ru 59 минут назад
СБУ заподозрила Картаполова в организации Иловайского котла
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила замминистра обороны России, генерал-полковника Андрея Картаполова в организации Иловайского котла. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что российского генерала подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении законов войны. По версии следствия, в 2015 году Картаполов, занимавший в то время пост заместителя начальника Генштаба РФ, участвовал в организации боев в районе города Дебальцево, а также командовал подразделениями сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Иловайский котел»: жертвы и виновные
Досудебное расследование проводит Генпрокуратура Украины, заявили в СБУ.
Бои за Иловайск велись в августе 2014 года между частями вооруженных сил Украины, МВД и добровольческими формированиями с одной стороны и ополчением самопровозглашенной ДНР — с другой. Впоследствии эти события стали известны как Иловайский котел, поскольку украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, затем были окружены и в результате прорыва понесли крупные потери. Главная военная прокуратура Украины тогда насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявляли, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек.
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Армия , Андрей Картаполов , Генштаб , СБУ , МВД , Верховная Рада , Дебальцево , Донецкий
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