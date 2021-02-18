Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Атомный крейсер «Адмирал Лазарев» отправят на утилизацию 

Говорит Москва 9 минут назад
Крейсер «Адмирал Лазарев» отправят на утилизацию
Фото: Wikipedia
Она начнётся в этом году, следует из материалов портала госзакупок. Стоимость работ составляет 5 млрд рублей.
Крейсер установят на разделочный стапель к концу августа 2021 года. Работы по утилизации планируют завершить к 30 ноября 2025 года.
«Адмирал Лазарев» был передан ВМФ в 1980 году. В 90-х он был законсервирован.
Всего по проекту «Орлан» было построено четыре крейсера: «Адмирал Лазарев», «Адмирал Ушаков», который ожидает утилизации, «Адмирал Нахимов», который проходит модернизацию, и «Пётр Великий», который позже также планируется модернизировать.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Говорит Москва: последние новости
Украинский генерал заявил об увольнении 70 тысяч военных из армии Украинский генерал заявил об увольнении 70 тысяч военных из армии Россия и Пакистан подписали контракты на поставку систем ПВО и оружия Россия и Пакистан подписали контракты на поставку систем ПВО и оружия Фарманалитик объяснил многомилионные списания лекарств в России Фарманалитик объяснил многомилионные списания лекарств в России
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
00:58
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
В мире Европа
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия Криминал
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия В мире
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия Криминал
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
01:49
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
Армия
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
01:04
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
Армия
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
00:51
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение