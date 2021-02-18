Крейсер «Адмирал Лазарев» отправят на утилизацию

Она начнётся в этом году, следует из материалов портала госзакупок. Стоимость работ составляет 5 млрд рублей.

Крейсер установят на разделочный стапель к концу августа 2021 года. Работы по утилизации планируют завершить к 30 ноября 2025 года.

«Адмирал Лазарев» был передан ВМФ в 1980 году. В 90-х он был законсервирован.

Всего по проекту «Орлан» было построено четыре крейсера: «Адмирал Лазарев», «Адмирал Ушаков», который ожидает утилизации, «Адмирал Нахимов», который проходит модернизацию, и «Пётр Великий», который позже также планируется модернизировать.