Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с работой минометчиков Тихоокеанского флота на Камчатке. Военные специалисты проводили обстрел лавин.

"Обстрел выполнялся по согласованию с Камчатским региональным противолавинным центром для взятия под контроль схода лавин и обеспечения безопасности жителей краевого центра, а также элементов энергетической системы Камчатского края. Расчет 120-мм миномета «Сани» действовал в районе автодороги поселок Термальный — перевал Вилючинский. Чтобы вызвать управляемый сход снежных масс со склонов вулкана Вилючинский было использовано около 30 мин. Точки для нанесения ударов выбирались в соответствии с рекомендациями специалистов противолавинного центра", — говорится в комментарии.