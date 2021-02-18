Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео 

Вадим Дроздов 15 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с работой минометчиков Тихоокеанского флота на Камчатке. Военные специалисты проводили обстрел лавин.
"Обстрел выполнялся по согласованию с Камчатским региональным противолавинным центром для взятия под контроль схода лавин и обеспечения безопасности жителей краевого центра, а также элементов энергетической системы Камчатского края. Расчет 120-мм миномета «Сани» действовал в районе автодороги поселок Термальный — перевал Вилючинский. Чтобы вызвать управляемый сход снежных масс со склонов вулкана Вилючинский было использовано около 30 мин. Точки для нанесения ударов выбирались в соответствии с рекомендациями специалистов противолавинного центра", — говорится в комментарии.
Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
01:49
Обстрел лавин минометчиками ТОФ сняли на видео
Армия
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
01:04
Стрельбы ЗРПК «Панцирь» в Сибири сняли на видео
Армия
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
00:51
Видео сопровождения самолетов ВВС Франции
Армия
Художник на видео по памяти рисует целые города
01:43
Художник на видео по памяти рисует целые города
В мире
Путин на видео заявил, что «люди требуют перемен»
04:29
Путин на видео заявил, что «люди требуют перемен»
Политика
Туристы сняли на видео сход лавины на Эльбрусе
00:47
Туристы сняли на видео сход лавины на Эльбрусе
Происшествия
Соловьёв на видео пригрозил судом депутату
02:20
Соловьёв на видео пригрозил судом депутату
Шоу-бизнес
Снежный апокалипсис в Техасе сняли на видео
02:40
Снежный апокалипсис в Техасе сняли на видео
В мире
Видео с места убийства 9-летней девочки в Чите
01:43
Видео с места убийства 9-летней девочки в Чите
Происшествия
Видео с места взрыва в немецком офисе Lidl
00:17
Видео с места взрыва в немецком офисе Lidl
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение