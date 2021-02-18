17 февраля над нейтральными водами Черного моря зафиксировали воздушные цели, приближающиеся к Государственной границе РФ . Для их опознавания и недопущения нарушения российской границы в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по ПВО сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте выложило видео сопровождения самолетов ВВС Франции.

"Цели были идентифицированы как самолет-заправщик КС-135 и два тактических истребителя Mirage 2000 ВВС Франции. После разворота иностранных военных самолетов от границы РФ российские истребители вернулись на аэродром базирования", — говорится в комментарии.