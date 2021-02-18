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Москва

Видео сопровождения самолетов ВВС Франции 

Вадим Дроздов 25 минут назад
17 февраля над нейтральными водами Черного моря зафиксировали воздушные цели, приближающиеся к Государственной границе РФ. Для их опознавания и недопущения нарушения российской границы в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по ПВО сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте выложило видео сопровождения самолетов ВВС Франции.
"Цели были идентифицированы как самолет-заправщик КС-135 и два тактических истребителя Mirage 2000 ВВС Франции. После разворота иностранных военных самолетов от границы РФ российские истребители вернулись на аэродром базирования", — говорится в комментарии.
Армия , Видео , Министерство обороны
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