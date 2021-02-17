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Москва

В НАТО заявили, что новая концепция альянса будет нацелена на сдерживание России и Китая 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
НАТО обновит концепцию для сдерживания России
Фото: Reuters
Новая стратегическая концепция НАТО должна быть принята на саммите Североатлантического альянса в 2021 году, она будет нацелена на сдерживание Китая и России. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в онлайн-формате.

"Я предлагаю главам государств и правительств, которые соберутся здесь на саммит в этом году, обновить стратегическую концепцию НАТО. Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции", — сказал он.

Кроме того, по словам Столтенберга, документ должен учитывать новый подход к РФ.

"В концепции от 2010 года мы говорили о стратегическом партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", — добавил он.

Генсек подчеркнул, что НАТО должна стать площадкой политического диалога всех "одинаково мыслящих со странами альянса государств" для противодействия Москве и Пекину. "Мы должны больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации. Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, — таким странам, как Россия и Китай", — отметил он.

Финансово мотивировать

В новой стратегической концепции НАТО одной из основных составляющих предсказуемо станет требование увеличения расходов на оборону. Столтенберг рассказал, что альянс намерен требовать от стран не только тратить больше денег, но и более разумно их расходовать. В частности, НАТО планирует оплачивать государствам-членам участие в операциях, в первую очередь у границ РФ.

"Одна из причин, по которой я заявил о необходимости финансировать операции НАТО по сдерживанию [России] и обороне, заключается в том, что, выделяя дополнительные ресурсы, мы сможем мотивировать отправку странами альянса большего количества вооруженных сил для размещения на восточном фланге", — сказал генсек, подчеркнув, что сейчас все государства, участвующие в операциях НАТО, несут связанные с этим расходы самостоятельно.

До настоящего времени НАТО и США как ведущая страна альянса требовали от государств-членов увеличения их собственных оборонных бюджетов, из которых не менее 20% ежегодно должно тратиться на приобретение новой военной техники и оборудования. Их главным производителем в НАТО выступает американский военно-промышленный комплекс. Новая инициатива Столтенберга потребует увеличения бюджета всей организации, а также может значительно расширить полномочия брюссельской штаб-квартиры альянса.

Стратегические инициативы

Ряд прочих пунктов новой стратегической концепции НАТО генсек уже изложил на пресс-конференции в Брюсселе 15 февраля.
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Так, он предложил проводить "ежегодную оценку уязвимости инфраструктуры стран НАТО, в частности из-за иностранного владения инфраструктурными объектами альянса или значительного участия незападных инвесторов во владении этими объектами", не раскрывая, как организация намерена бороться с этими "уязвимостями".
Для "сохранения технологического превосходства НАТО" (Столтенберг не уточнил, над кем) он выдвинул инициативу оборонных инноваций. Имеется в виду расширение инвестиций в разработку новых видов вооружений, что "обеспечит повышение оперативной совместимости" сил альянса и активизацию "сотрудничества с США в инновационной сфере".
Кроме того, генсек пообещал заняться изучением последствий глобального изменения климата для международной безопасности, а также разработать "золотой стандарт для снижения углеродных выбросов военного сектора и преобразований с целью "озеленения" европейских армий и всего оборонного комплекса, чтобы он способствовал достижению цели построения экономики с нулевыми углеродными выбросами".
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Армия , Йенс Столтенберг , НАТО , Китай
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