НАТО нацелит новую стратегию на сдерживание России и Китая 

Китаю. На саммите Североатлантического альянса в 2021 году планируется принять новую стратегическую концепцию НАТО, которая заменит документ от 2010 года. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс должен стать площадкой политического диалога всех «одинаково мыслящих со странами альянса государств» для противодействия России

Разработку новой концепции генеральный секретарь НАТО публично анонсировал на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое прошло в онлайн-формате в среду, 17 февраля.

«Я предлагаю главам государств и правительств, которые соберутся здесь на саммит в этом году, обновить стратегическую концепцию НАТО. Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции», — сказал Столтенберг.

По его словам, концепция также должна учитывать новый подход к России. «В концепции от 2010 года мы говорили о партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки», — добавил он.

Необходимо больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации, отметил Столтенберг, говоря о глобальных задачах блока. По его словам, дальнейший курс альянса должен заключаться в расширении политического и практического диалога со всеми одинаково мыслящими с организацией государствами по всему миру. Это необходимо, «чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, — таким странам, как Россия и Китай», — заключил генсек НАТО.

По мнению Столтенберга, альянс должен оплачивать расходы стран-членов альянса на переброску их сил к границам России, чтобы мотивировать развертывание большего количества сил и средств на восточном направлении. В настоящее время государства, участвующие в операциях НАТО, несут соответствующие расходы самостоятельно, сообщает ТАСС