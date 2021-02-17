Москва предупредила Израиль о последствиях ударов по Сирии 

«Российская позиция состоит в том, что эти удары надо прекратить, они контрпродуктивны, и мы надеемся, что израильская сторона услышит наши озабоченности, в том числе озабоченности возможностью эскалации насилия на территории Сирии», — цитирует Лаврентьева РИА «Новости».

Он отметил, что чаша терпения в том числе правительства Сирии «может быть переполнена и последует ответный удар», который приведет к новому витку напряженности.

«Этого никто не хочет. В контактах с нашими израильскими партнерами мы подчеркиваем недопустимость всплеска насилия», — указал спецпредставитель российского лидера.

Также Лаврентьев пояснил, что не знает о предположительно ведущихся консультациях между Израилем и Сирией. «Но их можно только приветствовать, потому что в ходе них возможно достижение договоренностей именно если не о прекращении ударов, то по крайней мере их предупреждению с точки зрения человеческих жертв», — сказал он.

Ранее Москва, Анкара и Тегеран призвали Израиль прекратить обстрелы Сирии, поскольку удары нарушают международное право и угрожают безопасности региона.

В последнее время Израиль часто наносит удары по сирийской территории. Так, 22 января в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама погибли четыре человека, включая детей, и четверо пострадали. Последний из авиаударов произошел 15 февраля. Израиль выпустил 16 ракет. При это 13 были успешно перехвачены и сбиты сирийскими средствами ПВО.