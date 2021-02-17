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Москва

Москва предупредила Израиль о последствиях ударов по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Москва предупредила Израиль о последствиях ударов по Сирии
Фото: РИА Новости
Наносимые Иерусалимом удары по сирийской территории могут спровоцировать Дамаск на ответные действия, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Российская позиция состоит в том, что эти удары надо прекратить, они контрпродуктивны, и мы надеемся, что израильская сторона услышит наши озабоченности, в том числе озабоченности возможностью эскалации насилия на территории Сирии», — цитирует Лаврентьева РИА «Новости».

Он отметил, что чаша терпения в том числе правительства Сирии «может быть переполнена и последует ответный удар», который приведет к новому витку напряженности.

«Этого никто не хочет. В контактах с нашими израильскими партнерами мы подчеркиваем недопустимость всплеска насилия», — указал спецпредставитель российского лидера.

Также Лаврентьев пояснил, что не знает о предположительно ведущихся консультациях между Израилем и Сирией. «Но их можно только приветствовать, потому что в ходе них возможно достижение договоренностей именно если не о прекращении ударов, то по крайней мере их предупреждению с точки зрения человеческих жертв», — сказал он.
Ранее Москва, Анкара и Тегеран призвали Израиль прекратить обстрелы Сирии, поскольку удары нарушают международное право и угрожают безопасности региона.
В последнее время Израиль часто наносит удары по сирийской территории. Так, 22 января в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама погибли четыре человека, включая детей, и четверо пострадали. Последний из авиаударов произошел 15 февраля. Израиль выпустил 16 ракет. При это 13 были успешно перехвачены и сбиты сирийскими средствами ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем смысл этих атак и насколько велика их эффективность.
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Армия , Александр Лаврентьев , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Дамаск , Иерусалим , Израиль , Иран , Москва , Сирия , Тегеран
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