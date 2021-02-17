НАТО выразила Турции обеспокоенность по поводу закупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и считает, что они представляют угрозу для самолетов союзников по альянсу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в среду интервью германской газете Suddeutsche Zeitung

"Я, как и другие 29 союзников, ясно выразил Турции свою обеспокоенность в связи с этим решением. Есть альтернативы, как, например, европейская система SAMP/T-System или американские Patriot", — сказал он. "Мы работаем над решением, но пока не продвинулись вперед", — признал генсек НАТО.

"Ясно то, что С-400 не могут быть интегрированы в систему ПВО НАТО, поскольку представляют угрозу для самолетов союзников", — считает Столтенберг.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО. Анкара предупреждала, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.