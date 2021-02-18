Россия представит за рубежом новую бронемашину 

Одной из новинок российской экспозиции на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ станет универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ).

Это разработка Уралвагонзавода . Она предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных задач на поле боя — в том числе под огнем противника и в условиях радиоактивного заражения. УБИМ на базе танка Т-90 сочетает в себе возможности ремонтно-эвакуационной машины, техники разграждения и разминирования, рассказали в пресс-службе холдинга.

На танковом шасси смонтированы бульдозерный отвал с изменяемым положением крыльев и мощный экскаваторный ковш-захват клещевого типа. Взамен ковша можно установить гидромолот для разрушения бетонных конструкций. Также УБИМ оснащена тяговой и вспомогательной лебедками для эвакуации техники.

В комплект машины входит переносной миноискатель, прибор радиационной и химической разведки, ручной инструмент и средства защиты. Помимо экипажа из двух человек, в УБИМ предусмотрены места для трех саперов. На рубке смонтирован дистанционно управляемый крупнокалиберный пулемет.

Помимо УБИМ и "Арматы", УВЗ покажет в ОАЭ макеты танков Т-72 и Т-90МС, а также бронированной машины поддержки танков БМПТ "Терминатор".