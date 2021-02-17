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Москва

«Армату» впервые представят за рубежом 

ТАСС 44 минуты назад
«Армату» впервые представят за рубежом
Фото: РИА Новости
Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представит танк Т-14 "Армата" за рубежом на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ.

" [На IDEX 2021] состоится международный дебют танка Т-14 — единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ему интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном", — сообщили в УВЗ.

Как отметили в концерне, новый танк уже прошел испытания в беспилотном режиме.
В свою очередь генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что презентация пройдет на IDEX 2021. "Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 "Армата", — сообщил Михеев.
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Армия , Александр Михеев , Уралвагонзавод , Ростех , Рособоронэкспорт , Москва
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