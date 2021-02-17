«Армату» впервые представят за рубежом 

" [На IDEX 2021] состоится международный дебют танка Т-14 — единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ему интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном", — сообщили в УВЗ.