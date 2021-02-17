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Российский истребитель Су-57 «испытал» макет новейшей гиперзвуковой ракеты 

Ferra.ru 1 час назад
Су-57 «испытал» макет новейшей гиперзвуковой ракеты
Фото: Ferra.ru
Как стало известно, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России «испытал» макет новейшей гиперзвуковой ракеты на истребителе Су-57. Об этом рассказали источники, близкие к проведённым тестам.
В общей сложности Су-57 провёл несколько полётов, пишет РИА Новости. При этом каждый раз многофункциональный истребитель был оснащён макетами новейшего вооружения.
Опытный образец Су-57 в рамках тестов осуществил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой гиперзвуковой ракеты. Речь идет о внутрифюзеляжной ракете, макеты которой до этого подвергались примерке во внутренний отсек самолета на земле. Источник РИА Новости
По словам источника издания, тестируемые макеты отличаются от обычных ракет отсутствием боевой части, двигателей и топлива. При этом размеры, форма и масса соответствуют полноценным боевым припасам.
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