Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке

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Экстремальную посадку «самого сложного» самолета ВВС США показали на видео 

Алевтина Жаркова 58 минут назад
Бывший пилот-инструктор Росси Франкемон опубликовал в Instagram видео экстремальной посадки военного самолета ВВС США U-2. Этот самолет-разведчик считают самым сложным в управлении, что вполне подтверждается обнародованными кадрами. Видно, как воздушное судно «бросает» из стороны в сторону. Можно заметить также, что оно едва не цепляет крылом взлетно-посадочную полосу.
В связи с тем, что U-2 не так прост в управлении к пилотам предъявляются высокие требования к физической подготовке и психологической устойчивости. В ряде таких самолетов установлена система искусственного интеллекта, разработанная для игры в шахматы. Она выступает в качестве второго пилота.
Армия , Видео , Войска , США
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