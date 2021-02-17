Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке

Бывший пилот-инструктор Росси Франкемон опубликовал в Instagram видео экстремальной посадки военного самолета ВВС США U-2. Этот самолет-разведчик считают самым сложным в управлении, что вполне подтверждается обнародованными кадрами. Видно, как воздушное судно «бросает» из стороны в сторону. Можно заметить также, что оно едва не цепляет крылом взлетно-посадочную полосу.

В связи с тем, что U-2 не так прост в управлении к пилотам предъявляются высокие требования к физической подготовке и психологической устойчивости. В ряде таких самолетов установлена система искусственного интеллекта, разработанная для игры в шахматы. Она выступает в качестве второго пилота.