Экспорт вооружения из России сократился в период пандемии

Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная техника, в прошлом году снизился на 16 процентов — до 11,5 миллиарда долларов. Это случилось в период пандемии коронавируса, из-за которой были задержаны поставки ряду иностранных заказчиков.

В экспорт, скрытый под кодом SSSS, помимо техники и вооружения, входят летательные аппараты и некоторые ядерные материалы. По данным Федеральной таможенной службы, в 2019 году экспорт по скрытом коду составлял 13,6 миллиарда долларов.