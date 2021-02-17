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Экспорт вооружения и военной техники из России сократился в период пандемии 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Экспорт вооружения из России сократился в период пандемии
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная техника, в прошлом году снизился на 16 процентов — до 11,5 миллиарда долларов. Это случилось в период пандемии коронавируса, из-за которой были задержаны поставки ряду иностранных заказчиков.
В экспорт, скрытый под кодом SSSS, помимо техники и вооружения, входят летательные аппараты и некоторые ядерные материалы. По данным Федеральной таможенной службы, в 2019 году экспорт по скрытом коду составлял 13,6 миллиарда долларов.
Так, в январе-сентябре прошлого года экспорт в этой сфере составил 1,32 миллиарда долларов, что в 2,4 раза меньше, чем на тот же период 2019 года, сообщает РБК.
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