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«Калашников» впервые решил показать за рубежом смарт-ружье MP-155 Ultima 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
«Калашников» впервые покажет за рубежом смарт-ружье
Фото: кадр видео "Калашников"
Группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит смарт-ружье MP-155 Ultima на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ с 21 по 25 февраля, сообщили в пресс-службе группы компаний.

«Ружье разработано с учетом требований прогрессивных пользователей и создано на базе надежного классического охотничьего ружья MP-155», — передает ТАСС сообщение «Калашникова».

Генеральный директор ГК Дмитрий Тарасов сравнил выход MP-155 Ultima на оружейный рынок с выходом нового телефона IPhone на рынок мобильных устройств.

«Наше новое смарт-ружье имеет футуристичный дизайн, обладает возможностью синхронизации с гаджетами и ориентировано на тех, кто не представляет свою жизнь без электронных девайсов. Такого оружия на рынке еще не было», — привели в пресс-службе слова Тарасова.

MP-155 Ultima создано по модульному принципу, что позволяет владельцу подстроить изделие под свои потребности. Внешние элементы ружья выполнены из сплава В95Т и высокотехнологичных полимеров. Оружие имеет камеру с возможностью записи и трансляции видео в формате Full HD, цифровой дисплей с часами, компасом, секундомером, таймером, счетчиком выстрелов и индикатором остатка патронов. В регулируемом прикладе размещен компьютер.
Ранее Тарасов заявил, что смарт-ружье МР-155 Ultima, способное синхронизироваться с мобильными устройствами, может заинтересовать «хипстеров, поколение Z».
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Комментарии
Армия , Дмитрий Тарасов , Ростех , ИТАР-ТАСС
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