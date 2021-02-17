«Калашников» впервые покажет за рубежом смарт-ружье

«Наше новое смарт-ружье имеет футуристичный дизайн, обладает возможностью синхронизации с гаджетами и ориентировано на тех, кто не представляет свою жизнь без электронных девайсов. Такого оружия на рынке еще не было», — привели в пресс-службе слова Тарасова.