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Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня» 

Вадим Дроздов 19 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с этапа конкурса «Полевая кухня» среди военнослужащих Южного военного округа.
"Участники конкурса — повара и хлебопеки — соревновались в приготовлении пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из штатного выдаваемого набора продуктов. Специалисты кулинарного дела проявили профессиональное мастерство при приготовлении различных блюд согласно установленному меню. Жюри конкурса оценивало не только технику приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд. Всего в отборочном этапе приняли участие свыше 600 человек, представляющих около 80 команд", — говорится в комментарии к видео.
Армия , Видео , Министерство обороны
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