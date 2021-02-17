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Москва

Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео 

Вадим Дроздов 23 минуты назад
В Нагорном Карабахе продолжают нести службу российские миротворцы. Они, в том числе, доставляют гуманитарный груз в нуждающиеся районы. Одну из колонн с гуманитарным грузом сняли на видео и опубликовали ролик на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.
"Российская колонна Центра гуманитарного реагирования доставила около 185 тонн груза в Кельбаджарский район. Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов миротворцы доставили генераторные станции, электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы. Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года", — говорится в комментарии.
Армия , Видео , Министерство обороны
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