Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео 

В Нагорном Карабахе продолжают нести службу российские миротворцы. Они, в том числе, доставляют гуманитарный груз в нуждающиеся районы. Одну из колонн с гуманитарным грузом сняли на видео и опубликовали ролик на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации

"Российская колонна Центра гуманитарного реагирования доставила около 185 тонн груза в Кельбаджарский район. Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов миротворцы доставили генераторные станции, электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы. Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года", — говорится в комментарии.