Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео занятий по огневой подготовке связистов Тульской дивизии ВДВ.

"Кадры занятий по огневой подготовке с военнослужащими подразделения связи тульского соединения ВДВ. Десантники выполнили стрельбы из автомата Калашникова, провели метание ручных осколочных гранат", — говорится в комментарии к видео.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) — самостоятельный род войск вооруженных сил, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов и др.