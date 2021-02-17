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Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ 

Вадим Дроздов 28 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео занятий по огневой подготовке связистов Тульской дивизии ВДВ.
"Кадры занятий по огневой подготовке с военнослужащими подразделения связи тульского соединения ВДВ. Десантники выполнили стрельбы из автомата Калашникова, провели метание ручных осколочных гранат", — говорится в комментарии к видео.
Воздушно-десантные войска (ВДВ) — самостоятельный род войск вооруженных сил, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов и др.
Армия , Видео , Министерство обороны
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