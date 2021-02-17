Видео тренировки подразделения антитеррора ЦВО 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео тренировки подразделения антитеррора Центрального военного округа.
"Кадры тренировки подразделений антитеррора Центрального военного округа. Комплексные тренировки по противодействию терроризму прошли в воинских частях на территории Поволжья", — говорится в комментарии к видео.
По замыслу практических действий, «нарушители» прорывались на территорию военных городков для проведения террористических актов, захвата заложников и оружия.
Тренировки проводились в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Кировской областях, а также в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. Они носили плановый характер и были направлены на поддержание боевой готовности дежурных сил и средств воинских частей.