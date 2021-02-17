Видео тренировки подразделения антитеррора ЦВО 

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Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео тренировки подразделения антитеррора Центрального военного округа.

"Кадры тренировки подразделений антитеррора Центрального военного округа. Комплексные тренировки по противодействию терроризму прошли в воинских частях на территории Поволжья", — говорится в комментарии к видео.

По замыслу практических действий, «нарушители» прорывались на территорию военных городков для проведения террористических актов, захвата заложников и оружия.

Тренировки проводились в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Кировской областях, а также в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. Они носили плановый характер и были направлены на поддержание боевой готовности дежурных сил и средств воинских частей.