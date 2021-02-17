Объём российского несырьевого неэнергетического экспорта в 2020 году составил $161,3 млрд, таким образом установив новый абсолютный рекорд третий год подряд. Об этом свидетельствуют данные Российского экспортного центра (РЭЦ). В 2018 году объём несырьевого экспорта составил $154,3 млрд, а в 2019-м — $155,1 млрд, рассказала «РИА Новости» генеральный директор центра Вероника Никишина. В организации уже установили новую базовую планку для работы по достижению показателей национального проекта. Рекордным оказался и декабрь 2020 года, когда экспортёры побили абсолютный месячный рекорд и поставили продукции на $18,8 млрд Прежний пик зафиксировали в декабре 2017-го ($17,9 млрд). Наибольшая доля (20,8%) поставок пришлась на металлопродукцию, следом идут машиностроение (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). В аграрном секторе российского экспорта самый внушительный рост продемонстрировали поставки пшеницы, которые за год увеличились в денежном выражении более чем на $1,8 млрд У производителей подсолнечного масла этот показатель превысил $600 млрд Заметный рост показал и экспорт полиэтилена, который за год прибавил $449 млн Эпидемия также повысила спрос на медикаменты, тару и упаковку из бумаги и пластика, защитные средства и медицинскую аппаратуру. Основными импортёрами российской несырьевой неэнергетической продукции выступили Китай и Казахстан, которые закупили товаров на $16,4 млрд и $12,3 млрд соответственно. Следом идут Белоруссия ($9,4 млрд), Турция ($8,15 млрд) и Нидерланды ($6,2 млрд). Ранее стало известно о резком сокращении российского экспорта вооружений, военной техники, летательных аппаратов и некоторых ядерных материалов. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме.
Россия установила новый рекорд по несырьевому экспорту
Фото: Газета.Ru
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Армия , Вероника Никишина , РИА Новости , США
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