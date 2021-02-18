Южному военному округу передали «умный штурмовик» Су-25 

Прошедший глубокую модернизацию штурмовик Су-25СМ3 пополнил авиацию Южного военного округа, поступив в 4-ю армию ВВС и ПВО. Самолет передан в авиационную часть, базирующуюся в Ставропольском крае.
Как сообщает сайт Aviation Explorer со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, с начала 2021 года 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа получила от промышленности уже 8 вертолетов и 2 самолета. Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, имеющий прозвище «Суперграч», отличается от исходных Су-25 в первую очередь современным радиоэлектронным оборудованием, позволяющим применение высокоточного оружия на большом удалении от цели, в любую погоду и любое время суток. Кроме того, обновленные самолеты оснащены бортовым комплексом обороны «Витебск», повышающим защищенность штурмовика от зенитных ракет. По оценкам, боевая эффективность самолета возросла в два раза.
Модернизация Су-25 в вариант Су-25СМ3 проводится на 121-м авиаремонтном заводе в подмосковной Кубинке, ее могут пройти как исходные штурмовики, так и ранее прошедшие ограниченную доработку по программе Су-25СМ. Предполагается, что по стандарту Су-25СМ3 будут модернизированы все штурмовики воздушно-космических сил России — около 200 самолетов. Поставки самолетов этого типа в войска начались в 2018 году.
Су-25СМ3 оснащены прицельно-навигационным комплексом СОЛТ-25 (система оптическая, лазерная, тепловизионная) и системой управления огнем СУО-39М. СОЛТ-25 имеет возможность 16-кратного увеличения и автоматического сопровождения подвижной цели на удалении примерно 6-8 км с точностью до полуметра, что позволяет наносить точные удары в том числе в условиях плотной застройки. Модернизированные штурмовики сохранили прежний уровень бронирования, обеспечивающего защиту от огня крупнокалиберных пулеметов и осколков снарядов малокалиберной зенитной артиллерии. Броней защищена пилотская кабина, двигатели, ряд других критически важных систем.
Су-25 является входит в топ-10 самых распространенных в мире боевых самолетов — всего на вооружении ВВС разных стран мира находятся 470 машин этого типа (7-е место по распространенности). Ранее «Профиль» сообщил, что в этот список входят также истребители семейства Су-27/30 (2-е место, 1057 самолетов), МиГ-29 (5-е место, 817 самолетов), Су-24 (10-е место, 389 самолетов). Самолеты Су-25 активно используются в различных локальных конфликтах начиная с Афганской войны 1979-1989 гг., и, в частности, применялись в «августовской войне» 2008 года с Грузией и для борьбы с террористами в ходе сирийской кампании начиная с 2015 года.