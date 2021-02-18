Южному военному округу передали «умный штурмовик» Су-25 

Прошедший глубокую модернизацию штурмовик Су-25СМ3 пополнил авиацию Южного военного округа, поступив в 4-ю армию ВВС и ПВО. Самолет передан в авиационную часть, базирующуюся в Ставропольском крае

Как сообщает сайт Aviation Explorer со ссылкой на пресс-службу Минобороны России , с начала 2021 года 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа получила от промышленности уже 8 вертолетов и 2 самолета. Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, имеющий прозвище «Суперграч», отличается от исходных Су-25 в первую очередь современным радиоэлектронным оборудованием, позволяющим применение высокоточного оружия на большом удалении от цели, в любую погоду и любое время суток. Кроме того, обновленные самолеты оснащены бортовым комплексом обороны «Витебск», повышающим защищенность штурмовика от зенитных ракет. По оценкам, боевая эффективность самолета возросла в два раза.

Модернизация Су-25 в вариант Су-25СМ3 проводится на 121-м авиаремонтном заводе в подмосковной Кубинке, ее могут пройти как исходные штурмовики, так и ранее прошедшие ограниченную доработку по программе Су-25СМ. Предполагается, что по стандарту Су-25СМ3 будут модернизированы все штурмовики воздушно-космических сил России — около 200 самолетов. Поставки самолетов этого типа в войска начались в 2018 году.

Су-25СМ3 оснащены прицельно-навигационным комплексом СОЛТ-25 (система оптическая, лазерная, тепловизионная) и системой управления огнем СУО-39М. СОЛТ-25 имеет возможность 16-кратного увеличения и автоматического сопровождения подвижной цели на удалении примерно 6-8 км с точностью до полуметра, что позволяет наносить точные удары в том числе в условиях плотной застройки. Модернизированные штурмовики сохранили прежний уровень бронирования, обеспечивающего защиту от огня крупнокалиберных пулеметов и осколков снарядов малокалиберной зенитной артиллерии. Броней защищена пилотская кабина, двигатели, ряд других критически важных систем.