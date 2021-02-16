«Российская газета» рассказала, как в первой половине 90-х в США пытались создать копию советского вертолёта Ка-50.

Как пишут журналисты, американские военные привыкли, чтобы на учениях условный противник был максимально реалистичным.

Например в 80-е годы в США была сформирована воинская часть «32-й гвардейский мотострелковый полк», которая была вооружена советской военной техникой. Эту технику захватили израильтяне в войнах с арабскими странами. Кроме того, у части были имитации советских танков и бронемашин

Вертолёты тоже активно использовали для различных манёвров. Например, были «Ми-24П», сделанные на основе H-19. Для имитации Ка-50 взяли AH-1 Cobra. Отмечается, что созданный в итоге QAH-1S Hokum-X лишь отдалённо напоминал «Чёрную Акулу». Выпустили его всего в трёх экземплярах.