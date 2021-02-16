Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В США пытались создать копию советского вертолёта 

Ferra.ru 55 минут назад
В США пытались создать копию советского вертолёта
Фото: Ferra.ru
«Российская газета» рассказала, как в первой половине 90-х в США пытались создать копию советского вертолёта Ка-50.
Как пишут журналисты, американские военные привыкли, чтобы на учениях условный противник был максимально реалистичным.
Например в 80-е годы в США была сформирована воинская часть «32-й гвардейский мотострелковый полк», которая была вооружена советской военной техникой. Эту технику захватили израильтяне в войнах с арабскими странами. Кроме того, у части были имитации советских танков и бронемашин
Вертолёты тоже активно использовали для различных манёвров. Например, были «Ми-24П», сделанные на основе H-19. Для имитации Ка-50 взяли AH-1 Cobra. Отмечается, что созданный в итоге QAH-1S Hokum-X лишь отдалённо напоминал «Чёрную Акулу». Выпустили его всего в трёх экземплярах.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Ferra.ru: последние новости
Системы американских истребителей отказали во время операции в Сирии Системы американских истребителей отказали во время операции в Сирии Россия выпустит за рубежом новый пистолет Россия выпустит за рубежом новый пистолет Американским истребителям пятого поколения не хватило двигателей Американским истребителям пятого поколения не хватило двигателей
Армия , "Российская газета" , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
00:31
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
Происшествия
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
00:11
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
Происшествия
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
00:12
Пожарные оттащили руками машину каршеринга и попали на видео
Новости Москвы Общество
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
01:35
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
Пожары Происшествия
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
00:27
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
Происшествия
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение