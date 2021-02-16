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Баку передал Еревану останки военнослужащего, погибшего в Карабахе 

РИА Новости и ещё 1 41 минуту назад
Баку передал Еревану останки погибшего военнослужащего
Фото: РИА Новости
Азербайджан передал 15 февраля армянской стороне останки военнослужащего, предположительно, погибшего во время боевых действий в Карабахе, сообщили во вторник в госслужбе по чрезвычайным ситуациями МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Пятнадцатого февраля азербайджанская сторона на Матагисском участке передала армянской стороне останки, предположительно, военнослужащего, погибшего во время боевых действий", — говорится в сообщении, размещенном на странице госслужбы в Facebook. Отмечается, что для идентификации тела будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В целом, по данным ведомства, после установления режима прекращения огня в ноябре 2020 года были обнаружены останки 1379 погибших военных и гражданских лиц.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Армия , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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