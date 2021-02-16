Баку передал Еревану останки погибшего военнослужащего

"Пятнадцатого февраля азербайджанская сторона на Матагисском участке передала армянской стороне останки, предположительно, военнослужащего, погибшего во время боевых действий", — говорится в сообщении, размещенном на странице госслужбы в Facebook. Отмечается, что для идентификации тела будет проведена судебно-медицинская экспертиза.