Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Издание Sohu предсказало возможный ответ армии России в случае внезапного нападения НАТО 

Аргументы Недели 1 час назад
В Китае предрекли применение Россией «Кинжала» для ответа НАТО
Фото: globallookpress.com
На страницах китайской сетевой прессы разместили материал, в котором спрогнозирован возможный ответ армии Российской Федерации в случае внезапного нападения на страну Североатлантического альянса. Об этом пишут отечественные СМИ.
Как информирует «ПолитРоссия», издание Sohu отметило, что в связи с быстрым развитием высокотехнологичного вооружения у НАТО появилась концепция, предполагающая нанесение внезапных массированных ударов по врагу.
Авторы китайского сайта полагают, что в случае подобного нападения со стороны альянса Москва не станет применять имеющиеся в ее распоряжении средства массового уничтожения, а задействует свои современные неядерные системы — например, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Характеристик данного оружия РФ хватит для охлаждения пыла противника, говорится в процитированной публикации.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Аргументы Недели: последние новости
СМИ: Десять генералов увольняются из Росгвардии СМИ: Десять генералов увольняются из Росгвардии Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии Российские ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии Госсекретарь США Блинкен призвал Турцию не оставлять у себя российские ЗРС С-400 Госсекретарь США Блинкен призвал Турцию не оставлять у себя российские ЗРС С-400
Армия , НАТО , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
00:29
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
Происшествия
Чеченцы с кабардинцами устроили массовое побоище
01:23
Чеченцы с кабардинцами устроили массовое побоище
Происшествия
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Противников карантина разогнали вертолетом
02:33
Противников карантина разогнали вертолетом
В мире Европа
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
01:30
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
Происшествия
Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста
01:28
Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста
В мире Украина
В Новой Москве прогремели взрывы
00:17
В Новой Москве прогремели взрывы
Происшествия Новости Москвы
Видео с места покушения на командира в Горловке
02:40
Видео с места покушения на командира в Горловке
Происшествия
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
03:28
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение