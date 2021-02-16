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Корабли Балтфлота участвуют в военно-морских учениях с ВМС Ирана 

ТК «Звезда» 1 час назад
Корабли Балтфлота поучаствуют в учениях с ВМС Ирана
Фото: Минобороны
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и танкера «Кола» приступил к двусторонним военно-морским учениям с ВМС Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту.
Российские и иранские военные моряки отстрелялись по надводным мишеням. В ходе морских маневров будут отработаны эпизоды по совместному маневрированию, освобождению захваченного пиратами торгового судна, а также по тушению условного пожара на судне, терпящем бедствие.
Военно-морские силы Ирана представлены фрегатом управляемого ракетного оружия «Джамаран», корветом «Нахди», ракетными катерами «Фалакхан», «Гардоунех» и «Тондар», патрульным кораблем «Махмуди», судном обеспечения «Назери» и судном снабжения «Лаван».
«Стойкий» — корвет с управляемым ракетным оружием Военно-морского флота ВС Российской Федерации, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20 380. Заложен на предприятии «Северная верфь» 10 ноября 2006 года, спущен на воду 30 мая 2012 года.
Корветы проекта 20 380 — корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость — 27 узлов, дальность автономного плавания — до четырех тысяч миль.
В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» — в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» — в составе Тихоокеанского флота.
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Армия , Северная верфь
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