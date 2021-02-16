Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Россия выпустит за рубежом новый пистолет 

Ferra.ru и ещё 5 2 часа назад
Россия выпустит за рубежом новый пистолет
Фото: Ferra.ru
«Калашников» впервые покажет за рубежом новый компактный пистолет Лебедева ПЛК. Это произойдёт на международной выставке вооружений IDEX 2021. Она пройдёт в конце февраля в ОАЭ.
ПЛК расшифровывается как пистолет Лебедева компактный. Он сделан под патрон 9х19 мм. Пистолет уже успешно прошёл программу государственных испытаний. Гендиректор «Калашникова» говорил, что новинка доказала свою надёжность в затруднённых условиях эксплуатации.
Сообщается, что пистолет Лебедева компактный уже получил все необходимые разрешения для продаж на международном рынке, в том числе в странах Ближнего Востока.
Преимущество новинки — в компактных размерах. ПЛК можно носить скрытно. Также у него есть планка Пикатинни, которая обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета. ПЛК могут использовать и правши, и левши.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Ferra.ru: последние новости
На видео показали погоню истребителя за крылатой ракетой На видео показали погоню истребителя за крылатой ракетой Российский истребитель обманул противовоздушную оборону Российский истребитель обманул противовоздушную оборону Американским истребителям пятого поколения не хватило двигателей Американским истребителям пятого поколения не хватило двигателей
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
00:27
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
00:41
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
Общество
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
00:56
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
Происшествия В мире
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
00:29
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
Происшествия
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
01:23
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение