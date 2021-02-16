Россия выпустит за рубежом новый пистолет 

«Калашников» впервые покажет за рубежом новый компактный пистолет Лебедева ПЛК. Это произойдёт на международной выставке вооружений IDEX 2021. Она пройдёт в конце февраля в ОАЭ

ПЛК расшифровывается как пистолет Лебедева компактный. Он сделан под патрон 9х19 мм. Пистолет уже успешно прошёл программу государственных испытаний. Гендиректор «Калашникова» говорил, что новинка доказала свою надёжность в затруднённых условиях эксплуатации.

Сообщается , что пистолет Лебедева компактный уже получил все необходимые разрешения для продаж на международном рынке, в том числе в странах Ближнего Востока.

Преимущество новинки — в компактных размерах. ПЛК можно носить скрытно. Также у него есть планка Пикатинни, которая обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета. ПЛК могут использовать и правши, и левши.