Грузинская армия получила партию вооружений из США 

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Войсковые части страны оснащаются 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами М2 и 40-мм автоматическими гранатометами Мk 19. Дополнительно армия Грузии получила ручные пулеметы М249 калибра 5,56 мм производства США.

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