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Грузинская армия получила партию вооружений из США 

Российская Газета 1 час назад
Грузинская армия получила партию вооружений из США
Фото: Reuters
В рамках программы модернизации вооружения до стандартов НАТО грузинская армия получила очередную партию стрелкового оружия из США. Об этом говорится в заявлении минобороны Грузии.
Войсковые части страны оснащаются 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами М2 и 40-мм автоматическими гранатометами Мk 19. Дополнительно армия Грузии получила ручные пулеметы М249 калибра 5,56 мм производства США.
В ведомстве сообщили также о том, что испытательные стрельбы на полигоне Вазиани в 25 километрах от Тбилиси провели грузинские и американские инструкторы.
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Армия , Министерство обороны , НАТО , Грузия , США , Тбилиси
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