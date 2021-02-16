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В США российский «Ласок 4-П» назвали чумным 

Lenta.ru 1 час назад
Российский «Ласок 4-П» назвали чумным в США
Фото: ПКЦ «Инновационное Шасси»
Российский легкий сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» выглядит как «мобильный чумной доктор», пишет The Drive.
Причиной создания «Ласок 4-П» американское издание называет необходимость Минобороны России иметь бронемашину, способную размещаться внутри вертолета Ми-8 АМТШ.

«Это жесткое требование может до некоторой степени объяснить явно странную эстетику полученного продукта», — пишет издание.

The Drive отмечает, что использование в машине V-образного корпуса, вероятно, объясняется необходимостью защиты от самодельных взрывных устройств (СВУ) или мин. Другие элементы автомобиля, в частности, закрепленное на двери запасное колесо, как пишет издание, «больше обязаны конструкции из межвоенного периода между Первой и Второй мировыми войнами, чем тому, что вы можете увидеть на современном поле боя».
Согласно разработчику «Ласок 4-П», центру «Инновационное Шасси», легкая бронемашина с бронекапсулой и модулем грузового отсека «специально разработана с низким силуэтом и параметрами небольшой массы (компактный несущий бронекорпус) для обеспечения возможностей транспортировки внутри многоцелевых вертолетов». Машина создана организацией в инициативном порядке.
В декабре 2020 года в публикации The Drive платформа «Северный полюс» проекта 00903, в том же месяце спущенная на воду «Адмиралтейской верфью» в Санкт-Петербурге, была названа «самым уродливым кораблем» в мире. Тогда же необычную конструкцию данной платформы директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров объяснил необходимостью ее нахождения «большую часть времени во льдах».
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Армия , Александр Макаров , Министерство обороны , Санкт-Петербург , США
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