Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове 

"Танкисты ВДВ оказали огневую поддержку наступлению в ходе учения с десантно-штурмовыми подразделениями в Псковской области. По замыслу эпизода танковая рота была придана десантно-штурмовому батальону на БМД-4М для помощи в ликвидации условного противника, закрепившегося на опорном пункте. В ходе стрельб танкисты из штатного вооружения танков Т-72Б3 поразили появляющиеся и движущиеся наземные и воздушные мишени на расстоянии до 1,4 километров", — говорится в комментарии к видео.