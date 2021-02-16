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Москва

Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове 

Вадим Дроздов 52 минуты назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео действий танкистов ВДВ по поддержке основных сил десантников на учении под Псковом.
"Танкисты ВДВ оказали огневую поддержку наступлению в ходе учения с десантно-штурмовыми подразделениями в Псковской области. По замыслу эпизода танковая рота была придана десантно-штурмовому батальону на БМД-4М для помощи в ликвидации условного противника, закрепившегося на опорном пункте. В ходе стрельб танкисты из штатного вооружения танков Т-72Б3 поразили появляющиеся и движущиеся наземные и воздушные мишени на расстоянии до 1,4 километров", — говорится в комментарии к видео.
Армия , Видео , Министерство обороны
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