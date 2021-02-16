Видео воздушной дозаправки самолетов Су-24 и Су-30 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео воздушной дозаправки истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М.

"Летчики морской авиации Балтийского флота отрабатывают воздушную дозаправку в небе над Калининградской областью. К занятиям привлечены экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М. Дозаправка выполняется не только днем, но и в темное время суток. Элемент позволяет летчикам выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования", — говорится в комментарии к видео.

Су-24 — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.

Су-30 — советский и российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+.