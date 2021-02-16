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Видео воздушной дозаправки самолетов Су-24 и Су-30 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео воздушной дозаправки истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М.
"Летчики морской авиации Балтийского флота отрабатывают воздушную дозаправку в небе над Калининградской областью. К занятиям привлечены экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М. Дозаправка выполняется не только днем, но и в темное время суток. Элемент позволяет летчикам выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования", — говорится в комментарии к видео.
Су-24 — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.
Су-30 — советский и российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+.
Армия , Видео , Министерство обороны
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