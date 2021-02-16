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Видео старта военно-морского учения «AMAN 2021» 

Вадим Дроздов 1 час назад
15 февраля стартовала морская часть пакистанских военных учений "AMAN 2021". Российские моряки приняли участие в открытии учений. В ближайшие два дня экипажи боевых кораблей будут тренироваться отбивать атаки небольших катеров, выполнять совместные маневры, обмениваться грузами и пополнять припасы, проводить операции по досмотру судов, сообщает Министерство обороны РФ.
Ранее вооруженные силы Пакистана продемонстрировали работу антитеррористических подразделений, в частности, высадку на берег с катеров-амфибий и вертолетов. Видео учений публикует российское военное ведомство.
В учения принимают участие патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и фрегат "Адмирал Григорович" ВМС России.
Армия , Видео , Министерство обороны
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