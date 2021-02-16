Корабль «Адмирал Трибуц» провел стрельбы в Японском море

«В заливе Петра Великого экипаж БПК «Адмирал Трибуц» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ТОФ.