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Противолодочный корабль ТОФ провёл стрельбы в Японском море 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Корабль «Адмирал Трибуц» провел стрельбы в Японском море
Фото: globallookpress.com
Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и три ракетных катера соединения кораблей охраны водного района в рамках отработки курсовой задачи К-2 провели артиллерийские стрельбы в Японском море.

«В заливе Петра Великого экипаж БПК «Адмирал Трибуц» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ТОФ.

Также практические задачи в море решили три ракетных катера Приморской флотилии разнородных сил.
Ранее сообщалось, что экипажи самолётов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на северо-востоке России провели учения на Камчатке.
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Армия , Оружие , РИА Новости , Владивосток , Приморский Край
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