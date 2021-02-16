В ДНР заявили о подготовке Украиной резонансной провокации 

По информации Народной милиции республики, группа саперов под руководством сотрудников СБУ уже неделю работает в районе КПВВ "Новотроицкое".

"Не исключаем, что их действия связаны с подготовкой провокации с целью попытаться обвинить республику в разведывательно-диверсионной деятельности", — говорится в сообщении.

Как заявил представитель пресс-службы ведомства, украинские силовики выбрали КПВВ "Новотроицкое" в качестве места проведения работ из-за большого скопления мирных жителей.

"Это позволит сделать провокацию наиболее резонансной", — заявил представитель ДНР.

Он отметил, что инцидент, спланированный в этом районе, позволит обосновать правдоподобность присутствия там съемочной группы журналистов, готовящих репортаж о ситуации на пункте.

Ранее днем на командира Народной милиции ДНР совершили покушение. В его автомобиле сработало взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. В Министерстве госбезопасности республики покушение на военного назвали терактом.