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В ДНР заявили о подготовке Украиной резонансной провокации 

РИА Новости 1 час назад
В ДНР заявили о подготовке Украиной резонансной провокации
Фото: CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
В самопровозглашенной ДНР сообщили, что Служба безопасности Украины готовит "резонансную" провокацию в Донбассе.
По информации Народной милиции республики, группа саперов под руководством сотрудников СБУ уже неделю работает в районе КПВВ "Новотроицкое".

"Не исключаем, что их действия связаны с подготовкой провокации с целью попытаться обвинить республику в разведывательно-диверсионной деятельности", — говорится в сообщении.

Как заявил представитель пресс-службы ведомства, украинские силовики выбрали КПВВ "Новотроицкое" в качестве места проведения работ из-за большого скопления мирных жителей.

"Это позволит сделать провокацию наиболее резонансной", — заявил представитель ДНР.

Он отметил, что инцидент, спланированный в этом районе, позволит обосновать правдоподобность присутствия там съемочной группы журналистов, готовящих репортаж о ситуации на пункте.
Ранее днем на командира Народной милиции ДНР совершили покушение. В его автомобиле сработало взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. В Министерстве госбезопасности республики покушение на военного назвали терактом.
Как говорил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в последние недели ситуация в Донбассе обострилась и "мирного процесса уже нет".
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Армия , В мире , Войска , Арсен Аваков , СБУ
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