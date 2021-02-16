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Рогозин рассказал о новом облике сверхтяжёлой ракеты 

News.ru и ещё 1 21 минуту назад
Рогозин рассказал о новом облике сверхтяжелой ракеты
Фото: globallookpress.com
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что новый облик ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей» для полётов к Луне определят за три-четыре месяца.
Об этом Рогозин рассказал, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter. Речь шла о новой концепции сверхтяжёлых ракет «Енисей» и «Дон».

В течение трёх-четырёх месяцев, — заявил глава «Роскосмоса».

В декабре 2020 года на своей странице в социальной сети Facebook Рогозин рассказал о пересмотре проекта российской сверхтяжёлой ракеты «Енисей». В частности, предполагается использовать новые технические решения вместо стандартных технологий с кислородно-керосиновыми двигателями. Поэтому первые российские пилотируемые миссии на Луну буду проходить с использованием ракет семейства «Ангара» до 2032 года.
Первая сверхтяжёлая ракета должна быть запущена в 2028 году указом президента РФ Владимира Путина.
Также Рогозин рассказал, что новая сверхтяжёлая ракета будет основана на технологии многократного использования.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал свои навыки пилотирования вертолёта во время перелёта до Звёздного городка. Об этом писал NEWS.ru.
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Комментарии
Армия , Оружие , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , Роскосмос
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