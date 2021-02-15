Раскрыты российские РЛС-«монстры» 

«РЛС компоновались из крупногабаритных, транспортируемых любыми видами транспорта модулей. Из них формировались антенны, аппаратурные комплексы, вспомогательные службы. Строительные и монтажно-настроечные работы на объектах резко сократились. Сроки создания РЛС-"монстров" сократились в разы!» — сказал руководитель.

Гендиректор раскрыл, что российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способна «адекватно реагировать» на зарубежные перспективные вооружения, в частности, гиперзвуковые ракеты. «Наша военная наука делает верные долговременные прогнозы. И на испытаниях новых локаторов проверки на перспективные цели прошли успешно. Так что пока ничего нового для нас в целевой обстановке не появилось», — заявил Сапрыкин.