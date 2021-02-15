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Раскрыты российские РЛС-«монстры» 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты российские РЛС-«монстры»
Фото: РИА Новости
Более 30 лет назад в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи (НИИДАР) была разработана технология создания радиолокационных станций (РЛС) сверхдальнего обнаружения, позволяющая быстро строить РЛС-«монстры», заявил ТАСС генеральный конструктор организации Сергей Сапрыкин.

«РЛС компоновались из крупногабаритных, транспортируемых любыми видами транспорта модулей. Из них формировались антенны, аппаратурные комплексы, вспомогательные службы. Строительные и монтажно-настроечные работы на объектах резко сократились. Сроки создания РЛС-"монстров" сократились в разы!» — сказал руководитель.

Гендиректор раскрыл, что российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способна «адекватно реагировать» на зарубежные перспективные вооружения, в частности, гиперзвуковые ракеты. «Наша военная наука делает верные долговременные прогнозы. И на испытаниях новых локаторов проверки на перспективные цели прошли успешно. Так что пока ничего нового для нас в целевой обстановке не появилось», — заявил Сапрыкин.
В январе журнал The National Interest написал, что американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II можно обнаружить при помощи радара, работающего в диапазоне частот сантиметровых длин волн, например, российской загоризонтной коротковолновой РЛС ближнего действия «Подсолнух».
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Армия , НПК "НИИДАР" , The National Interest , ИТАР-ТАСС
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