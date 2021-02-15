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Москва

Блинкен призвал Турцию избавиться от С-400 

ТАСС и ещё 6 17 минут назад
США призвали Турцию избавиться от С-400
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400. Энтони Блинкен выразил поддержку продолжающимся переговорам между Турцией и Грецией", — отмечается в тексте.

О беседе двух руководителей внешнеполитических ведомств также сообщал МИД Турции. По его информации, "были обсуждены все аспекты двусторонних отношений", в том числе и российские ЗРК.
Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО. Анкара предупреждала, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.
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Армия , Энтони Блинкен , Мевлют Чавушоглу , МИД , Госдеп США , МИД Турции , НАТО , Анкара , Греция , США , Турция
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