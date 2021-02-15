Утверждены новые правила перевозки животных в поездах

МОСКВА , 15 фев — ПРАЙМ. Минтранс России утвердил новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ содержит перечень документов, регламентирующих перевозки в пассажирских поездах мелких домашних животных, а также животных, относящихся к грузам.

Во втором случае для транспортировки должны использоваться грузовые вагоны, характеристики которых предусматривают такие перевозки.

Теперь отправитель обязан обеспечить перевозимых животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования, с учетом установленных сроков перевозки и двухдневного запаса.

"Перевозчик обеспечивает условия для поения животных, принятых к перевозке… Проводник должен иметь дополнительные емкости с запасом воды на случай непредвиденной задержки вагонов с животными в пути следования", — говорится в приказе.

Раньше такие перевозки регулировал акт Министерства путей сообщения (упразднено в 2004 году) от 2003 года. Новый документ вступил в силу 1 января 2021 года.