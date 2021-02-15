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Москва

В России изменились правила перевозки животных в поездах 

Прайм и ещё 6 2 часа назад
Утверждены новые правила перевозки животных в поездах
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минтранс России утвердил новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Приказ содержит перечень документов, регламентирующих перевозки в пассажирских поездах мелких домашних животных, а также животных, относящихся к грузам.
Во втором случае для транспортировки должны использоваться грузовые вагоны, характеристики которых предусматривают такие перевозки.
Теперь отправитель обязан обеспечить перевозимых животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования, с учетом установленных сроков перевозки и двухдневного запаса.
"Перевозчик обеспечивает условия для поения животных, принятых к перевозке… Проводник должен иметь дополнительные емкости с запасом воды на случай непредвиденной задержки вагонов с животными в пути следования", — говорится в приказе.
Раньше такие перевозки регулировал акт Министерства путей сообщения (упразднено в 2004 году) от 2003 года. Новый документ вступил в силу 1 января 2021 года.
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Армия , Минтранс РФ , Москва
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