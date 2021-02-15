Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Су-27 потренируются сбивать стратегические бомбардировщики над Балтикой 

РИА Новости 25 минут назад
Эскадрилья российских истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота (БФ) проведет в Калининградской области учения по уничтожению стратегических бомбардировщиков условного противника и выпущенных ими крылатых ракет, будут произведены реальные стрельбы ракетами "воздух-воздух" по воздушным мишеням, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе БФ.
Как писали в иностранных СМИ, США в феврале перебросят на авиабазу в Норвегию сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Передислокация на норвежскую базу Орланд самолетов-носителей крылатых ракет этого типа состоится впервые.

"В Калининградской области началось летно-тактическое учение с истребительным авиационным полком морской авиации Балтийского флота. В нем принимают участие экипажи истребителей Су-27. Истребители выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника", — рассказали в пресс-службе.

В общей сложности, уточнили на флоте, в учениях задействовано более 10 истребителей Су-27.
Над Балтийским морем регулярно совершают полеты самолеты НАТО различного назначения — в частности, разведчики, которые предпринимают демонстративные попытки приблизиться к российским границам. В конце августа прошлого года, как заявлял главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, три американских стратегических бомбардировщика В-52Н над Балтикой отрабатывали удары крылатыми ракетами по Калининградской области.
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 12
Армия , Видео , Сергей Суровикин , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
00:27
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
Происшествия
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
00:14
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
Общество Шоу-бизнес
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
03:04
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
Войска
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
00:13
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
Новости Москвы Происшествия
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
00:38
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
Происшествия Криминал
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
00:57
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
Происшествия В мире
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
00:45
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
Происшествия
Самая сексуальная спортсменка снялась в облегающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка снялась в облегающих лосинах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение