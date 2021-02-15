"В Калининградской области началось летно-тактическое учение с истребительным авиационным полком морской авиации Балтийского флота. В нем принимают участие экипажи истребителей Су-27. Истребители выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника", — рассказали в пресс-службе.