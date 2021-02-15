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Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
Китайское телевидение показало усовершенствованную версию новейшего легкого танка Тип 15, известного также как ZTQ-15.
По всей видимости, полученный опыт эксплуатации машин первых выпусков позволил внести некоторые изменения.
Так, в отличие от ранее демонстрировавшихся образцов, эта модификация вместо навесных бронированных модулей с керамическим наполнителем получила динамическую защиту.
Командира машины снабдили более совершенным многоканальным панорамным прицелом увеличенных размеров. Это позволит качественнее обнаруживать противника в ночных условиях и более эффективно применять имеющееся вооружение.
Дистанционно управляемая установка оборудована не только 12,7-мм пулеметом, но и 35-мм автоматическим гранатометом. Данное комбинированное вооружение будет эффективно для подавления различных танкоопасных целей и позволит экономить имеющийся на борту боекомплект 105-мм пушки.
Кстати, о боекомплекте. В ролике были показаны подкалиберные бронебойные снаряды. Вряд ли они возьмут в лоб новейшие основные боевые танки, но поразить их в бортовые проекции смогут без проблем. Учитывая, что на Тип 15 применен автомат заряжания, обеспечивающий высокую скорострельность, то эту боевую машину вполне можно считать достаточно опасным противником.
1000-сильный двигатель и гидропневматическая подвеска обеспечивают высокие характеристики подвижности даже на пересеченной местности.
В настоящее время такими танками в сухопутных войсках Народно-освободительной армии стали заменять не только легкие Тип 62, но и средние Тип 59 разработки 50-х годов.
Известно, что экспортный вариант — VT-5 — в настоящее время поставляется в Бангладеш.
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Армия , Видео
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