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Москва

Корабли ВМФ России вышли в Аравийское море на учения «Аман-2021» 

ТАСС и ещё 1 44 минуты назад
Корабли ВМФ России вышли в Аравийское море на учения «Аман-2021»
Фото: РИА Новости
Отряд кораблей ВМФ РФ вышел в Аравийское море для участия в морской фазе учений "Аман-2021". Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
Как рассказали в военном ведомстве, отряду кораблей в составе фрегата "Адмирал Григорович", патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" и спасательного буксира СБ-739 вместе с другими странами-участницами учений предстоит в течение двух дней отработать взаимодействие при отражении атак быстроходных малоразмерных целей и провести тренировки по совместному маневрированию.
По данным Минобороны, также участники учений отработают совместное противодействие пиратству, досмотровые операции и выполнят стрельбы из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения по надводной мишени типа Killer Tomato на дистанции около 5 км.
Россия принимает участие в учениях по приглашению пакистанской стороны. Они продлятся до 16 февраля.
Военно-морские учения "Аман-2021", проводимые в акватории Аравийского моря, являются внеблоковыми. Прибывшие на учения страны участвуют в них самостоятельно.
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Армия , Министерство обороны
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